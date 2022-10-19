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«Битва за Херсон»: чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Битва за Херсон»: чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва
Фото: depositphotos

Украина готовит масштабное наступление в направлении Херсона. В связи с этим российские власти проводят эвакуацию мирного населения. Чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой». Киевский режим хочет выставить на витрину перед Западом большой военный успех и готов ради этого пойти на все.

Ситуация в регионе действительно напряженная. ВСУ готовы применить запрещенные методы войны. Накануне командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о том, что боевики готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Это спровоцирует наводнение и нанесет огромный ущерб гражданской инфраструктуре.

В ходе наступления на Херсон киевские власти не поступятся и жизнями собственных солдат. Ежедневные потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. Как отметил Подберезкин, на херсонском фронте наблюдается численное превосходство украинской стороны.

— Расклад сил очень медленно меняется в нашу сторону: сейчас примерно 1 к 3 в пользу украинской стороны. Превосходство украинской стороны на этом направлении мы можем компенсировать либо высокоточным оружием, либо действием своей авиации, — пояснил собеседник «ВМ».

Численное превосходство может сыграть с ВСУ злую шутку. Наступление на Херсон обернется для них катастрофой.

— На этом направлении может произойти своего рода Сталинградская битва, когда в течение относительно короткого времени будут уничтожены все оставшиеся резервы ВСУ. И то, что не удалось уничтожить до настоящего времени, будет уничтожено, — заключил Подберезкин.

О «битве за Херсон» 18 октября предупредил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Власти региона призвали население эвакуироваться в другие субъекты России. При этом они неоднократно подчеркивали, что сдавать Херсон никто не собирается.

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