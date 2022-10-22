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Десантники уничтожили украинский батальон с танками из Македонии и Словении

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Десантники уничтожили украинский батальон с танками из Македонии и Словении
Фото: Минобороны РФ

Российские десантники уничтожили батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный македонскими и словенскими танками.

Отмечается, что в результате успешной обороны на криворожском направлении одно из десантных подразделений российской армии полностью уничтожило 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, которые были поставлены Украине по программе помощи от стран НАТО. Также были уничтожены МТЛБ и БРДМ противника, сообщает РИА Новости.

21 октября Минобороны сообщило, что Россия отбила две попытки наступления ВСУ под Херсоном. По его словам, российские военные не дали диверсантам ВСУ зайти с тыла на Николаево-Криворожском направлении Херсонской области. На Красно-Лиманском направлении российские солдаты не позволили двум мотопехотным ротам ВСУ форсировать реку Жеребец.

До этого временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо заявил, что сдавать столицу Херсонской области ВСУ никто не планирует.

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