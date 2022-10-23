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«Овощ безграмотный»: Михалков раскритиковал Милохина за незнание географии

Анастасия Колоскова
Общество
«Овощ безграмотный»: Михалков раскритиковал Милохина за незнание географии
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Российский режиссер Никита Михалков обрушился с критикой на популярного блогера Даню Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны.

— Совершенно естественным становится, например, что на государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище, — заявил кинодеятель в своей передаче «Бесогон ТВ».

Михалкова возмутил тот факт, что во время одного из эфиров для Милохина стало открытием, что Сахалин является российским островом.

— Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение, — не постеснялся в выражениях 77-летний режиссер.

При этом Михалков подчеркнул, что не имеет ничего против блогера. Его в большей степени возмущает снисходительное отношение общества к подобным персонажам и «снижение принципиального уровня критического взгляда на жизнь».

До этого стало известно, что Михалков подал в суд иск к коллеге Владимиру Досталю о взыскании с него задолженности на сумму более 16 миллионов рублей.

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