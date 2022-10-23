Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вучич назвал размещение дивизии США в Румынии приближением к идеальному шторму

Анастасия Колоскова
В мире
Вучич назвал размещение дивизии США в Румынии приближением к идеальному шторму
Фото: МИД РФ

Размещение в Румынии 101-й дивизии воздушно-десантных войск Соединенных Штатов приближает резкое обострение конфликта, которое можно назвать идеальным штормом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании, — отметил он.

По словам сербского лидера, американцы перебросили в непосредственную близость с украинской границей «абсолютно самое лучшее подразделение». Он отметил, что этот факт позволяет прояснить ситуацию относительно того, «дойдет ли до прямого столкновения или нет».

По мнению политика, никто из противоположных сторон «не собирается уступать». Он добавил, что ему «ясно, как это будет развиваться дальше», передает РИА Новости.

Накануне телеканал CBS News сообщил, что Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях. Ее командир сообщил о готовности зайти на Украину, вопреки уверениям американских властей, что военные США не станут участвовать в боевых действиях в стране.

Румыния Александр Вучич США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте