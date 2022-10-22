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CBS News: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
CBS News: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину
Фото: flickr/soldiersmediacenter

США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях. Ее командир сообщил о готовности зайти на Украину, вопреки уверениям американских властей, что военные Соединенных Штатов не будут участвовать в боевых действиях в стране. Об этом сообщил в пятницу, 21 октября, телеканал CBS News.

— 101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между РФ и НАТО, — сказано в статье.

Командир «Кричащих орлов» заявил, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если произойдет военная эскалация или будет совершена атака на альянс, то они пересекут границу и зайдут на Украину, отмечается в публикации.

Уточняется, что 101-я воздушно-десантная дивизия «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку численностью 4,7 тысячи военных, которая разместилась в Румынии.

Армия США еще никогда не была настолько беспомощна и неспособна вести полноценные военные действия. Об этом 19 октября заявил бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайан.

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