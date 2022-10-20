В США заявили о самой слабой армии в стране за все время

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Американская армия еще никогда не была настолько беспомощна и неспособна вести полноценные военные действия. Об этом в среду, 19 сентября, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан.

По его словам, Вашингтон сейчас не может модернизировать ядерный арсенал страны и снабжать оружием Тайвань, а армия испытывает нехватку противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов.

Бывший чиновник Белого дома назвал потенциал сухопутных войск страны незначительным, военно-морских и военно-космических сил — слабым, а военно-воздушных — крайне слабым. В своих оценках экс-советник американского лидера опирался на информацию, полученную в стратегическом институте США Heritage Foundation.

— Слабее мы еще никогда не были, — заметил О'Брайан.

Другой проблемой армии Соединенных Штатов бывший сотрудник Белого дома назвал нехватку кадрового состава, пишет РИА Новости.

Накануне издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что украинская армия не продержится без военной помощи США и НАТО даже месяц.