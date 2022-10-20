Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США заявили о самой слабой армии в стране за все время

Егор Провоторов
В мире
В США заявили о самой слабой армии в стране за все время
Фото: flickr/soldiersmediacenter

Американская армия еще никогда не была настолько беспомощна и неспособна вести полноценные военные действия. Об этом в среду, 19 сентября, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан.

По его словам, Вашингтон сейчас не может модернизировать ядерный арсенал страны и снабжать оружием Тайвань, а армия испытывает нехватку противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов.

Бывший чиновник Белого дома назвал потенциал сухопутных войск страны незначительным, военно-морских и военно-космических сил — слабым, а военно-воздушных — крайне слабым. В своих оценках экс-советник американского лидера опирался на информацию, полученную в стратегическом институте США Heritage Foundation.

— Слабее мы еще никогда не были, — заметил О'Брайан.

Другой проблемой армии Соединенных Штатов бывший сотрудник Белого дома назвал нехватку кадрового состава, пишет РИА Новости.

Накануне издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что украинская армия не продержится без военной помощи США и НАТО даже месяц.

Пентагон Армия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте