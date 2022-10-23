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Столичных автомобилистов предупредили о сильном тумане 23 октября

Анастасия Колоскова

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Столичных автомобилистов предупредили о сильном тумане 23 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ближайшее время на столичных дорогах значительно ухудшится видимость из-за сильного тумана. Об этом в воскресенье, 23 октября, предупредили в пресс-службе московского главка МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа и до утра 24 октября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300–500 метров, — говорится в сообщении.

Автомобилистам напомнили о необходимости при неблагоприятных погодных условиях увеличить дистанцию, снизить скорость движения, а также избегать резких маневров на дорогах, отметается на сайте ведомства.

На юго-западе столичного региона выпал первый мокрый снег. Осадки были зафиксированы в окрестностях района Теплый Стан. Однако в центре города и других округах столицы осадков не наблюдалось. «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина, когда же мегаполис перейдет на зимний режим погоды, с сугробами и снежными покровами. По его словам, это произойдет не ранее второй половины ноября.

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