СМИ: На певца Витаса подали заявление в полицию из-за конфликта в караоке-клубе

Фото: Вечерняя Москва

На эстрадного певца Виталия Грачева, более известного под псевдонимом Витас, написали заявление в полицию из-за конфликта в одном из караоке-клубов Москвы. Об этом стало известно в воскресенье, 23 октября.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. Грачев вместе с друзьями посетил один из караоке-клубов Москвы, где в тот момент находился начальник отдела одного из федеральных министерств. Певцу не понравилось поведение чиновника, и он в нецензурной форме попросил его уйти. Развязался конфликт, но он быстро закончился.

Позже Витас снова высказал претензии посетителю, и конфликт возобновился. Все закончилось применением газового баллончика. В результате участники конфликта покинули заведение, при этом чиновник отправился в травмпункт, где у него обнаружили химический ожог глаз.

По факту произошедшего гость клуба написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов намерены провести проверку, по окончании которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «МК».

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