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Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились на дорогах Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились на дорогах Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, поселение Московский, Филатовское шоссе Карта всех событий

На пяти участках дорог в ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО начали работать выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня мы запустили новые выделенки для городского транспорта еще на пяти участках, — говорится в сообщении.

Так, речь идет о новых выделенных полосах на Филатовском шоссе, улице Наметкина и Каховке. Кроме того, были продлены выделенки на улицах Профсоюзной, Академика Янгеля и Мусы Джалиля.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Изменения позволят автобусам точнее соблюдать расписание и уменьшить число ДТП.

В текущем году на некоторых улицах с выделенными полосами число аварий уменьшилось на 25 процентов, а время ожидания на остановке сократилось вдвое, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов рассказал, как появление новых выделенных полос для общественного транспорта на юге, юго-западе Москвы и в ТиНАО отразится на транспортной ситуации в районах.

Транспорт Москва Южный административный округ (ЮАО) Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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