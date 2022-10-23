Оперная певица Галина Писаренко скончалась в возрасте 88 лет

Кадр из фильма «Самая высокая...» (1967)

Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в воскресенье, 23 октября.

— Сегодня ушла из жизни народная артистка РСФСР, ведущая солистка оперной труппы Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Галина Алексеевна Писаренко. Галина Алексеевна прослужила в труппе музыкального театра с 1961 по 1990 год, — говорится в сообщении.

Представители театра выразили соболезнования близким и коллегам певицы. По их словам, кончина Писаренко станет «невосполнимой утратой на российском оперном пространстве», отметили в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Галина Писаренко родилась 24 января 1934 года в Ленинграде. Она имела высшее экономическое образование. Несмотря на это, своим призванием артистка считала музыку. Еще с раннего детства Писаренко начала петь и участвовала в различной художественной самодеятельности.