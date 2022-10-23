Авария с участием трех автомобилей произошла на Рязанском проспекте

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Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

На Рязанском проспекте при движении в сторону центра произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в сторону центра осуществляется по одной полосе из трех. Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок, — говорится в сообщении.

Столкновение произошло в районе дома 21 по Рязанскому проспекту. На месте инцидента работают оперативные службы города. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в районе дома № 21 на улице Богданова столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погибли два пешехода.