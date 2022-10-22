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Два пешехода погибли в результате ДТП на улице Богданова

Евгений Жуков
Происшествия
Два пешехода погибли в результате ДТП на улице Богданова
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Богданова, 21 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в районе дома № 21 на улице Богданова. Об этом в субботу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник.

В результате происшествия погибли два пешехода.

До этого стало известно, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) по Звенигородскому шоссе загорелся автомобиль.

Накануне сообщалось, что победитель третьего сезона проекта «Битва экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа попал в аварию в Московской области. На трассе автомобиль ясновидящего съехал в кювет и врезался в дерево. От передней части машины осталась только груда металла. Сам Ибрагими Вафа выжил.

Недавно сообщалось, что количество летальных исходов в дорожно-транспортных происшествиях с участием московских таксистов сократилось на 67 процентов по сравнению с прошлым годом.

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