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Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Германии

Александр Афонин
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Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Германии
Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Экоактивисты Letzte Generation облили картину из серии «Стога сена» французского художника Клода Моне картофельным пюре. Ее стоимость оценивается в 111 миллионов долларов. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщила немецкая газета Tagesspiegel.

— Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Происходит климатическая катастрофа, а вас всех пугает томатный суп или картофельное пюре на картине. Знаете, чего я боюсь? Мне страшно, потому что наука говорит: нам нечем будет кормить наши семьи в 2050-м. Чтобы заставить вас слушать, нужно картофельное пюре на картине? — сказала одна из участниц движения.

Инцидент произошел в музее Барберини в Потсдаме. По словам представителя учреждения, пока сложно оценить причиненный картине и раме ущерб. Произведение находится за стеклом, что должно предотвратить попадание пюре на холст. Однако реставраторы намерены выяснить, не попала ли еда в щели ограждения, передает РИА Новости.

Аналогичный инцидент произошел 14 октября в Национальной галерее Лондона. Тогда экоактивисты залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи». Они выкрикивали лозунги и требования о необходимости защиты природы и обеспечения достойного уровня жизни людей в условиях кризиса.

Экология Искусство Вандализм Германия
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