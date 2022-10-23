«Спартак» обыграл «Химки» в матче Российской премьер-лиги

Фото: Telegram / ФК «Спартак — Москва»

Столичный футбольный клуб «Спартак» выиграл у подмосковных «Химок» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в воскресенье, 23 октября, и завершилась со счетом 5:0.

Среди футболистов московского клуба голами отличились Михаил Игнатов (на 2-й минуте), Павел Мелешин (на 83-й) и Павел Маслов (на 89-й минуте). Шамар Николсон в свою очередь оформил дубль на 18-й и 63-й минутах матча.

По окончании игры на счету «Спартака» насчитывается 29 очков, что выводит состав на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки» же в активе имеют только девять баллов и предпоследнее место. Следующая встреча для красно-белых пройдет 30 октября с московским «Торпедо». Подмосковный клуб 29 октября поедет в гости к столичному «Динамо».

До этого сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля на один матч за перепалку во время дерби. Помимо этого, обоих тренеров оштрафовали на 50 тысяч рублей.