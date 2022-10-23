Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Спартак» обыграл «Химки» в матче Российской премьер-лиги

Александр Афонин
Спорт
«Спартак» обыграл «Химки» в матче Российской премьер-лиги
Фото: Telegram / ФК «Спартак — Москва»

Столичный футбольный клуб «Спартак» выиграл у подмосковных «Химок» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в воскресенье, 23 октября, и завершилась со счетом 5:0.

Среди футболистов московского клуба голами отличились Михаил Игнатов (на 2-й минуте), Павел Мелешин (на 83-й) и Павел Маслов (на 89-й минуте). Шамар Николсон в свою очередь оформил дубль на 18-й и 63-й минутах матча.

По окончании игры на счету «Спартака» насчитывается 29 очков, что выводит состав на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки» же в активе имеют только девять баллов и предпоследнее место. Следующая встреча для красно-белых пройдет 30 октября с московским «Торпедо». Подмосковный клуб 29 октября поедет в гости к столичному «Динамо».

До этого сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля на один матч за перепалку во время дерби. Помимо этого, обоих тренеров оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Футбол ФК «Спартак» ФК «Химки»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте