Тренеров ЦСКА и «Спартака» дисквалифицировали на один матч РПЛ за перепалку в дерби

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля на один матч за перепалку во время дерби. Об этом сообщили в пресс-службе РФС в четверг, 20 октября.

Уточняется, что Федотова дисквалифицировали на два матча РПЛ, однако один из них будет «условным». Помимо этого, обоих тренеров оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Наконец, для Федотова установлен испытательный срок до конца сезона 2022–2023 годов, отмечается на сайте РФС.

ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ сыграл вничью со «Спартаком». Встреча на «ВЭБ-Арене» завершилась со счетом 2:2.

В составе армейцев дубль оформил признанный лучшим игроком матча Федор Чалов. У красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

В перерыве матча Абаскаль повздорил с Федотовым. Комментируя произошедшее, наставник «Спартака» заметил, что дерби — «всегда особенная история», когда страсти накалены до предела.