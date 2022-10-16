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Абаскаль поблагодарил своих подопечных за характер после ничьей с ЦСКА

Егор Провоторов
Спорт
Абаскаль поблагодарил своих подопечных за характер после ничьей с ЦСКА
Фото: Telegram / ФК Спартак-Москва

Футболисты столичного «Спартака» продемонстрировали желание и характер в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Такое мнение по итогам игры в воскресенье, 16 октября, высказал главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Испанский специалист рад, что его подопечные показали желание, не сдавались и шли вперед. При этом он заявил, что разочарован ситуацией, когда его команда пропускает первой.

— Сегодняшняя игра складывалась для нас тяжело, но мы сохраняли концентрацию. Я рад, что команда показала хорошую реакцию. Жаль, что мы не смогли довести дело до победы, было много разных эпизодов, и в таком матче можно было даже проиграть, — заявил Абаскаль на пресс-конференции.

В перерыве матча испанец повздорил с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, пишет ТАСС. Комментируя произошедшее, наставник «Спартака» заметил, что дерби — «всегда особенная история», когда страсти накалены до предела.

В настоящее время «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА располагается на третьей строчке с 25 набранными баллами. Встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

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