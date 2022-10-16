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ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в рамках 13-го тура РПЛ

Евгений Белоусов
Спорт
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в рамках 13-го тура РПЛ
Фото: Telegram / ФК Спартак-Москва

Столичный ЦСКА сыграл вничью с московским «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на ВЭБ-Арене завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил признанный лучшим игроком матча Федор Чалов.

У красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. Примечательно, что до этого матча Чалов не мог забить «Спартаку» на протяжении 10 матчей в различных турнирах.

9 октября «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Тогда встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу столичного клуба.

В составе победителей по два мяча забили Александр Соболев и Квинси Промес, один гол оформил Руслан Литвинов. У гостей отличился Амер Рахманович.

До этого стало известно, что финал Кубка России по футболу сезона — 2022/23 пройдет в «Лужниках» в Москве. Решение о проведении финала Кубка было принято на заседании исполнительного комитета РФС.

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