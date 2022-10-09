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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Евгений Жуков
Спорт
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся в воскресенье, 9 октября.

Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу столичного клуба. После первого тайма счет был равным. В составе победителей по два мяча забили Александр Соболев и Квинси Промес, один гол оформил Руслан Литвинов.

Во втором тайме «красно-белые» гарантировали себе победу. По голу на счету Руслана Литвинова и Промеса и дублем отметился Александр Соболев, который уже на протяжении семи матчей не уходит с поля без забитого мяча. У гостей отличился Амер Рахманович.

Благодаря победе «Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 11 очками занимают 11-ю строчку. В следующем туре команда «красно-белых» 16 октября в гостях сыграют против ЦСКА.

До этого стало известно, что финальный матч Кубка России по футболу сезона — 2022/23 пройдет в «Лужниках» в Москве.

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