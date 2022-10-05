Финальный матч Кубка России по футболу пройдет в «Лужниках» в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Финальный матч Кубка России по футболу сезона — 2022/23 пройдет в «Лужниках» в Москве. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Решение о проведении финала Кубка было принято на заседании исполнительного комитета РФС. Выбор пал на «Лужники», поскольку стадион является самым вместительным в стране: его трибуны рассчитаны на 81 тысячу зрителей. Встреча состоится в июне 2023 года.

20 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России к участию в жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года. Жеребьевка отборочного раунда пройдет 9 октября, сам чемпионат — с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Однако российская команда не примет участия ни в жеребьевке, ни в турнире из-за февральского решения УЕФА о приостановке выступлений сборных и клубов из России в соревнованиях под эгидой организации.

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин рассказал, что игроки в ближайшие два года будут поддерживать форму, выступая за свои клубы в чемпионатах и за главную команду страны в товарищеских матчах.