Карпин рассказал о будущем сборной РФ по футболу без официальных матчей

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Игроки сборной России по футболу в ближайшие два года будут поддерживать форму, играя за свои клубы в чемпионатах, а также выступая за главную команду страны в товарищеских матчах. Об этом сообщил главный тренер сборной РФ Валерий Карпин во вторник, 20 сентября.

На пресс-конференции у специалиста спросили, как команда будет поддерживать форму и сохранять мотивацию в контексте сообщений о том, что ее не допустили к участию в жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Карпин ответил, что игроки до 2024 года будут защищать цвета своих клубов, а сборная будет принимать участие в товарищеских матчах.

20 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России к участию в жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Отмечается, что жеребьевка отборочного раунда пройдет 9 октября, сам чемпионат — с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Однако российская команда не примет участия ни в жеребьевке, ни в турнире из-за февральского решения УЕФА о приостановке выступлений сборных и клубов из России в соревнованиях под эгидой организации.