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Сборную России не допустили до участия в жеребьевке чемпионата Европы в 2024 году

Елена Самойлова
Спорт
Сборную России не допустили до участия в жеребьевке чемпионата Европы в 2024 году
Фото: Pixabay

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России до участия в жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

— Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Как отмечается, российская сторона уже оспорила данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Однако апелляцию не удовлетворили.

Жеребьевка отборочного турнира пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне в Германии. Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Накануне РФС направил письмо в УЕФА с требованием отстранить главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова. В письме указано, что украинский тренер нарушает кодекс поведения организации, призывая запретить спортсменам из России выступать на международных соревнованиях.

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