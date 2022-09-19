Guardian: РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины

Фото: Unsplash

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова. Об этом сообщила газета The Guardian в понедельник, 19 сентября.

По данным издания, письмо в орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине написал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев. Он отмечает, что Петраков нарушает кодекс поведения организации, призывая запретить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

— Более того, поведение главного тренера можно рассматривать как причастность к разжиганию ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов, — заявил Рогачев.

В качестве примера он привел пожизненное отстранение сотрудника Федерации футбола Азербайджана и штраф в размере 100 тысяч евро за призыв к насилию отношении армян, передает РИА Новости.

В середине июля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и футбольных клубов ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Динамо» на отстранение от участия в еврокубках.