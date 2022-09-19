Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Guardian: РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины

Евгений Жуков
Спорт
Guardian: РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины
Фото: Unsplash

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова. Об этом сообщила газета The Guardian в понедельник, 19 сентября.

По данным издания, письмо в орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине написал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев. Он отмечает, что Петраков нарушает кодекс поведения организации, призывая запретить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

— Более того, поведение главного тренера можно рассматривать как причастность к разжиганию ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов, — заявил Рогачев.

В качестве примера он привел пожизненное отстранение сотрудника Федерации футбола Азербайджана и штраф в размере 100 тысяч евро за призыв к насилию отношении армян, передает РИА Новости.

В середине июля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и футбольных клубов ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Динамо» на отстранение от участия в еврокубках.

Украина УЕФА Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте