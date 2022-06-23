Матыцин: Отсутствие конкуренции с россиянами вредит всему мировому спорту

Фото: Пресс-служба Совфеда

Отсутствие конкуренции с российскими спортсменами навредит всему мировому спорту. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Тем самым глава ведомства ответил на вопрос, связанный с деградацией отечественных атлетов в случае отсутствия конкуренции с лучшими во многих видах спорта.

— Этот тезис относится не только к нам, но и ко всему мировому спорту — отсутствие конкуренции с российскими спортсменами вредит, — цитирует его РИА Новости.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Как уточнили в ведомстве, олимпийское движение не хочет наказывать спортсменов за решения своего правительства, если те не принимают в этой связи активное участие.

При этом президент МОК Томас Бах заявил, что рекомендации комитета по отстранению российских спортсменов из-за ситуации на Украине в настоящее время не подлежат пересмотру. Однако он подчеркнул, что МОК не должен забывать о том, как решать возникшую дилемму.