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Бах заявил, что время смягчения санкций МОК против России еще не пришло

Антон Махов
Спорт
Бах заявил, что время смягчения санкций МОК против России еще не пришло
Фото: Νέα Δημοκρατία / CC BY-NC 2.0

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению российских спортсменов из-за ситуации на Украине в настоящее время не подлежат пересмотру. Об этом в воскресенье, 19 июня, заявил президент МОК Томас Бах.

— Наша позиция, о которой вы знаете, касается санкций, рекомендаций, которые я могу еще раз повторить, но я бы хотел предупредить вас, что в конце концов, принимая озвученные меры, мы не должны забывать о нашей миссии. Мировой спорт — об объединении и уважении правил, вот что отражают наши санкции и рекомендации, и я хочу поблагодарить FINA за следование этим рекомендациям, — сказал представитель организации.

Время для пересмотра или смягчения мер еще не наступило, подчеркнул он. Однако МОК не должен забывать о том, как решать возникшую дилемму, передает слова Баха ТАСС.

28 февраля МОК рекомендовал не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Как уточнили в ведомстве, олимпийское движение не хочет наказывать спортсменов за решения своего правительства, если те не принимают в этой связи активное участие.

Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участвовать в них российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам. Подчеркивается, что спортсмены из этих стран могут выступать как нейтральные атлеты.

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