Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд

Фото: Telegram ФК Спартак-Москва

Нападающий «Спартака» Александр Соболев стал первым за 23 года игроком «красно-белых», забившим в семи матчах подряд. Об этом стало известно в воскресенье, 9 октября.

25-летний россиянин оформил дубль во встрече 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, передает портал Sports.ru.

До этого сообщалось, что финальный матч Кубка России по футболу сезона — 2022/23 пройдет в «Лужниках» в Москве.

Решение о проведении финала Кубка было принято на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Выбор пал на «Лужники», поскольку стадион является самым вместительным в стране: его трибуны рассчитаны на 81 тысячу зрителей. Встреча состоится в июне 2023 года.

В сентябре газета The Guardian рассказала, что РФС направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова.