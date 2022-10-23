«Ему промыли мозги»: Аршавин заявил о желании увидеть младшего сына в школе «Зенита»

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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в настоящее время работает заместителем генерального директора клуба по спортивному развитию. Журналисты решили поинтересоваться, хотел бы он увидеть младшего сына Арсения в школе «Зенита», а не столичного «Спартака».

— Да, хотел бы. Но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец, — сказал он.

Отец и сын на данный момент живут в разных городах. Несмотря на это, бывший футболист не стал бы тренировать Арсения. По его словам, исключением может стать только совместная игра. Это связано с тем, что спортсмен не считает необходимым участие родителей в тренировочном процессе. Такой работой должен заниматься тренер и никто больше, передает слова Аршавина Sport24.

В мае заслуженный мастер спорта России Илья Авербух поделился планами на будущее своего сына Льва. По словам фигуриста, он хочет, чтобы наследник пошел по его стопам. Призер Олимпиады возлагает надежды и даже видит его в определенной дисциплине — одиночном катании.