Илья Авербух рассказал о будущем своего сына Льва

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Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух поделился планами на будущее своего сына Льва. По словам фигуриста, он хочет, чтобы наследник пошел по его стопам.

— Думаю, что мы попробуем отдать его в фигурное катание. Но постараюсь сразу объективно оценить его возможности, трезво посмотреть на своего ребенка. Если увижу, что это не его, не буду стремиться к воплощению собственных амбиций. А если у него, наоборот, все будет органично, он быстро будет схватывать, то почему бы и нет, — сказал он.

Однако олимпийский чемпион возлагает надежды и даже видит его в определенной дисциплине — одиночном катании. Авербух отметил, что, несмотря на то, что он сам танцор и тренирует танцевальную группу, одиночное фигурное катание остается для него флагманом.

Льву скоро исполнится девять месяцев. Он совсем маленький, его нужно сперва поставить на ноги, заявил фигурист. Он отметил, что проводит много времени с сыном, передает StarHit.

До этого стало известно, что актер Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз. Вместе с женой он посетил премьеру сериала Кирилла Плетнева «Оффлайн», где оказалось, что его супруга беременна.