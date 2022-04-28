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Звезда сериала «Кухня» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

Александр Афонин

Общество
Звезда сериала «Кухня» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Накануне Михаил Башкатов вместе с женой Екатериной посетили премьеру сериала Кирилла Плетнева «Оффлайн». Оказалось, что супруга актера находится в ожидании четвертого ребенка.

Звезда сериала «Кухня» состоит в браке с 2009 года. За это время семья выросла — у Михаила с Екатериной растут три сына.

Во время премьеры супруга актера была уже с животом, и, судя по его размерам, рожать ей совсем скоро. Однако пара пока не озвучила пол будущего малыша.

В беседе с StarHit Башкатов признался, что считает себя семейным человеком. По его словам, узнаваемость иногда мешает.

В марте лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич также стал отцом в четвертый раз. Молодая супруга артиста Эйнат Кляйн родила ему сына в одной из израильских клиник. Музыкант решил не затягивать и представил своего преемника поклонникам. Малыша назвали Эйтан. Как сказал Макаревич, его сын тезка одного из братьев Коэнов.

До этого звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев поделился трогательным фото с сыном. Он стоит и держит сына за руку, когда тот выглядывает в окно.

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