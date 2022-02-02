Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев поделился трогательным фото с сыном

Фото: youtube.com

Звезда сериала «Кухня», актер Марк Богатырев, с 2018 года встречается с актрисой Татьяной Арнтгольц. В 2020 году они поженились, а в феврале 2021 года у пары родился сын. Актер радостно делится с поклонниками своими эмоциями от рождения наследника и иногда публикует совместные фото.

Так, в одной из сторис в Instagram Богатырев поделился свежим снимком. Он стоит и держит сына за руку, когда тот выглядывает в окно.

Фото: instagram/@marchi25

В одной из публикаций до этого он уже делился своими эмоциями после рождения наследника.

— У меня никогда не было папы-отца! Когда я был маленький, чуть старше чем Данилка, я пообещал, что, когда вырасту и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом… Я бесконечно счастлив, что стал папой… Спасибо @tarntgoltsofficial, Богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются, — подписал он пост в социальной сети.

До этого сообщалось, что сын певца Дмитрия Маликова Марк отметил 24 января свой четвертый день рождения. В честь этого Маликов опубликовал у себя в Instagram фото, на котором держит подросшего малыша на шее. Подписчики певца присоединились к поздравлениям. Некоторые также отметили заметное сходство между отцом и сыном.