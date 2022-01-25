«Весь в папочку»: Дмитрий Маликов показал фото подросшего сына

Фото: @dmitriy_malikov / Официальный аккаунт Дмитрия Маликова в Instagram

Сын певца Дмитрия Маликова Марк отметил 24 января свой четвертый день рождения. В честь этого Маликов опубликовал у себя в Instagram фото, на котором держит подросшего малыша на шее.

— Ты — любовь всей моей жизни! С днем рождения, сын, — подписал публикацию музыкант.

Подписчики певца присоединились к поздравлениям. Некоторые также отметили заметное сходство между отцом и сыном.

«Какой вы счастливый, Дима! Здоровья вам»; «Какой ты счастливый и красивый, весь в папочку»; «Поздравляю с днем рождения сына, Дмитрий»; «Вы замечательный отец и очень талантливый музыкант», — поздравили счастливого отца подписчики.

Маликов почти 30 лет находится в отношениях с Еленой Изаксон, 20 лет из которых они прожили в браке. У пары есть 21-летняя дочь Стефания. Марк был рожден от суррогатной матери.

17 января актер Павел Прилучный в своем Instagram впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Бывшие возлюбленные решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.

В кадре все члены семьи улыбаются на камеру. На заднем плане виден местный парк развлечений. Несколько лет назад семья сделала точно такой же кадр в Дубае.