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Прилучный впервые за долгое время опубликовал трогательное фото с Муценице

Лала Манушакян

Общество
Прилучный впервые за долгое время опубликовал трогательное фото с Муценице
Фото: Instagram/bugevuge

Павел Прилучный в своем Instagram впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Бывшие возлюбленные решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.

В кадре все члены семьи улыбаются на камеру. На заднем плане виден местный парк развлечений. Несколько лет назад семья сделала точно такой же кадр в Дубае.

— Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут, — подписал Прилучный публикацию.

Поклонники были обескуражены и очень тронуты таким неожиданным снимком: «До слез было приятно увидеть это фото»; «Очень приятно видеть вас в полном составе»; «Прекрасная семья! Порадовали так порадовали! Умнички!»; «Молодцы, что сохранили хорошие отношения, а деткам — радость».

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муценице после 8 лет брака в июне 2020 года приняли решение развестить. Суд вынес решение о расторжении брака без их участия — на заседание они не пришли. На данный момент Прилучный состоит в отношениях с Мирославой Карпович, а Агата Муцениеце, по своему признанию, пока не может отойти после тяжелого развода.

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