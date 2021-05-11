Прилучный и Карпович впервые появились вместе на публике

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Долгое время актеры Мирослава Карпович и Павел Прилучный скрывали свои отношения. Звезды отказывались обсуждать личную жизнь с прессой, несмотря на то, что о их романе известно уже давно. До сих пор они ни разу не появлялись на публике вместе.

Теперь они, похоже, не собираются дальше скрывать свои отношения. Звездная пара появилась на праздновании Дня Победы в Казани, пройдясь по городу под ручку. В социальных сетях появились кадры совместной прогулки актеров, сообщает Пятый канал.

Напомним, весной 2020 года актер Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака. Позднее артисту начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Уже почти год звездная пара живет в одном доме. Кроме того, Карпович успела подружиться с детьми Прилучного от брака с Муцениеце. Он часто проводит время с дочкой Мией и сыном Тимофеем, забирая их к себе на выходные.

Ранее Прилучный впервые разоткровенничался о Карпович.

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