«Потрясающая»: Прилучный впервые разоткровенничался о Карпович

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Российский актер Павел Прилучный, который после расставания с Агатой Муцениеце был уличен в отношениях с актрисой Мирославой Карпович, впервые откровенно высказался о новой возлюбленной.

— Мирослава — потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок так или иначе, все мужчины — дети, — цитирует исполнителя главной роли в картине о советском летчике-истребителе Михаиле Девятаеве «СтарХит».

Напомним, весной 2020 года актер Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака. После развода артисту начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Уже почти год звездная пара живет в одном доме. Время от времени журналисты замечают их за покупками в супермаркете. Карпович успела подружиться с детьми Прилучного от брака с Муцениеце. Он часто проводит время с дочкой Мией и сыном Тимофеем, забирая их к себе на выходные.

Ранее Мирослава Карпович спровоцировала слухи о скором браке с Прилучным, продемонстрировав кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

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