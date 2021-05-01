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Харламов впервые упомянул о личной жизни после развода с Асмус
Фото: youtube.com/Forbes

Харламов впервые упомянул о личной жизни после развода с Асмус

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный юморист Гарик Харламов, чей брак с Кристиной Асмус распался в прошлом году, впервые после развода пошутил на тему личной жизни в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ.

Гостем передачи стал известный боец Петр Ян.

— Я выступаю в категории 61 килограмм. Но это на момент взвешивания. А так мой вес 71 килограмм. Самое главное — не кузов, а мотор, — заявил спортсмен в эфире шоу.

— Я так всем своим девушкам говорю, — тут же парировал ему Харламов.

— Харламов так всем своим девочкам говорит, а я еще добавляю: «Самое главное ниже — топливный насос», — поддержал шутку соведущий Харламова Павел Воля.

Ранее Кристина Асмус рассказала, почему экс-супруг, юморист Гарик Харламов не пришел на ее день рождения.

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Гарик Харламовшоуличная жизнь
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