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Асмус объяснила, почему Харламова не было на праздновании ее дня рождения
Фото: instagram/asmuskristina

Асмус объяснила, почему Харламова не было на праздновании ее дня рождения

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, почему экс-супруг, юморист Гарик Харламов не пришел на ее день рождения.

Звезда часто отмечала, что отношения с экс-супругом у нее непростые. Поэтому поклонники решили, что она просто решила не приглашать Харламова. Однако сама артистка утверждает, что позвала бывшего мужа одним из первых.

—Под каждым постом отвечаю на этот вопрос. В первую очередь пригласила. Но Гарик лежал с температурой, — сообщила Асмус в комментариях под постом, ответив на вопрос подписчика.

По словам звезды, она не планировала отмечать день рождения. Однако близкие друзья в виде сюрприза вместе с ее пиар-агентом организовали мероприятие.

На день рождения к Асмус пришли такие знаменитости, как Михаил Галустян, Наталья Рудова, Александр Петров, Иван Охлобыстин и другие. Сама виновница торжества сменила два наряда, удивив гостей красным платьем с открытой спиной, а затем черным облегающим нарядом.

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поклонникиГарик ХарламовКристина Асмус
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