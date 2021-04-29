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Мирослава Карпович показала помолвочное кольцо
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович показала помолвочное кольцо

Юлия Курганова

Звезды

Возлюбленная Павла Прилучным актриса Мирослава Карпович заинтриговала поклонников. Она показала в социальной сети Instagram кольцо с бриллиантом, очень похожее на помолвочное.

Поступок артистки спровоцировал слухи о ее скорой свадьбе с Прилучным.

Мирослава Карпович показала помолвочное кольцоФото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Напомним, что уже почти год звездная пара живет в одном доме. Время от времени журналисты замечают их за покупками в супермаркете. Карпович успела подружиться с детьми Прилучного от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Он часто проводит время с дочкой Мией и сыном Тимофеем, забирая их к себе на выходные.

Читайте также: «Милая женщина»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о Карпович

помолвочное кольцоПавел ПрилучныйМирослава Карпович
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