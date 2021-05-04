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«Пробило током»: Прилучный рассказал о проблемах со здоровьем в период развода с Муцениеце
Фото: instagram/bugevuge

«Пробило током»: Прилучный рассказал о проблемах со здоровьем в период развода с Муцениеце

Анастасия Прохорова

Звезды

Актер Павел Прилучный рассказал о проблемах со здоровьем, которые его настигли однажды за рулем. Об этом звезда сериала «Мажор» рассказал в одном из недавних интервью.

Два года назад актер брался за многие проекты одновременно и довел себя до серьезных проблем со здоровьем. По его словам, он часто работал с температурой. Помимо этого, у него были проблемы с легкими.

— Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину вырулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую, — рассказал Прилучный.

Актеру повезло, медики приехали оперативно и смогли быстро оказать помощь. Он отметил, что это произошло с ним в момент, когда его семья находилась «в состоянии распада».

Звезда поделился, что после расставания с Агатой Муцениеце сделал для себя определенные выводы и теперь не берет больше одного проекта сразу.

— Нельзя себя так расходовать. Я повзрослел, поменялись принципы жизненные, — признался артист в интервью журналу «Ok!».

Напомним, весной 2020 года актер Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака. После развода артисту начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Уже почти год звездная пара живет в одном доме.

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