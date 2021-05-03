«Уже год вместе не жили»: Прилучный впервые рассказал о причинах расставания с Муцениеце

Фото: instagram/bugevuge

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный впервые рассказал о причинах расставания с Агатой Муцениеце. Также актер поделился мнением о нынешнем состоянии отношений со своей бывшей женой.

По словам Прилучного, пара долго пыталась сохранить семью, думая в первую очередь о благополучии детей. Однако в какой-то момент разрыв стал неизбежен. Актер связывает это с тем, что у него с Муцениеце разные цели в жизни.

— До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое, — рассказал актер в интервью Вадиму Вернику.

Также Прилучный добавил, что на данный момент у него хорошие отношения с бывшей женой, а «дети счастливы».

Ранее актер впервые разоткровенничался об отношениях с Мирославой Карпович.

Читайте также: «У жены отпросился?»: Муцениеце рассказала об ухаживаниях женатого мужчины за подругой