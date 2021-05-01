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«У жены отпросился?»: Муцениеце рассказала об ухаживаниях женатого мужчины за подругой

«У жены отпросился?»: Муцениеце рассказала об ухаживаниях женатого мужчины за подругой

Анастасия Прохорова

Звезды

Актриса Агата Муцениеце рассказала об ухаживаниях женатого мужчины на их отдыхе с подругой на Мальдивах. Неприятным случаем она поделилась в личном блоге «Прилучные будни».

Агата Муцениеце отдыхала на Мальдивах с подругой Настей Кудри. Их времяпрепровождение испортила неприятная ситуация: какой-то женатый мужчина пытался закрутить роман с Кудри.

— К Насте вчера приставал мужчина… Женатый! С детьми! И самый ужас в том, что он вечером приперся к нам с бутылкой шампанского. Я говорю: «Мы уже спим! А что такое? Ты у жены отпросился?» и закрыла дверь, — рассказала Муцениеце.

Она подчеркнула, что мужчина также приставал к Насте на рыбалке прямо на глазах у всех.

Напомним, весной 2020 года актер Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака. После развода артисту начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Уже почти год звездная пара живет в одном доме. Время от времени журналисты замечают их за покупками в супермаркете. Карпович успела подружиться с детьми Прилучного от брака с Муцениеце. Он часто проводит время с дочкой Мией и сыном Тимофеем, забирая их к себе на выходные.

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