«Природа щедро одарила Агату»: Муцениеце поразила поклонников эффектным декольте

Фото: Youtube / Agata Muceniece

Российская актриса и телеведущая Агата Муцениеце предстала перед поклонниками в платье с глубоким декольте.

Муцениеце выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию с подготовки к шоу «Голос», продемонстрировав нежно-бирюзовое платье с глубоким вырезом.

Многих поклонников восхитил эффектный наряд певица, однако нашлись и те, кто раскритиковал звезду за столь откровенное платье.

«Какой цвет красивый платья»; «Вы прекрасны, но не слишком ли откровенно платье для детского шоу?»; «Природа щедро одарила Агату неземной красотой», «Не совсем уместно для детской программы», «Нельзя быть такой красивой», — написали поклонники.

Ранее Муцениеце назвала плюсы развода с Прилучным.

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