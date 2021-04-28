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«Просто на всякий случай»: Агата Муцениеце призналась, что хочет заморозить яйцеклетки
Фото: instagram.com/agataagata

«Просто на всякий случай»: Агата Муцениеце призналась, что хочет заморозить яйцеклетки

Юлия Павлушова

Звезды

Российская актриса Агата Муцениеце, которая воспитывает двоих детей от бывшего мужа Павла Прилучного, хочет стать мамой в третий раз. Однако девушка считает, что это случится еще не скоро.

Она призналась, что сейчас все ее мысли заняты работой, а не личной жизнью. Но с годами это может измениться, поэтому она может прибегнуть к процедуре заморозки яйцеклеток.

— Мне хочется заморозить яйцеклетки, пока я еще в нормальном возрасте. Просто на всякий случай. Вдруг я захочу родить в 45 или встречу своего Максима Галкина. Возможно, мой муж еще не появился на свет! — цитирует Агату Муцениеце StarHit.

Ранее Агата Муцениеце назвала плюсы развода с Прилучным.

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детиличная жизньАгата Муцениеце
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