«Просто на всякий случай»: Агата Муцениеце призналась, что хочет заморозить яйцеклетки
Российская актриса Агата Муцениеце, которая воспитывает двоих детей от бывшего мужа Павла Прилучного, хочет стать мамой в третий раз. Однако девушка считает, что это случится еще не скоро.
Она призналась, что сейчас все ее мысли заняты работой, а не личной жизнью. Но с годами это может измениться, поэтому она может прибегнуть к процедуре заморозки яйцеклеток.
— Мне хочется заморозить яйцеклетки, пока я еще в нормальном возрасте. Просто на всякий случай. Вдруг я захочу родить в 45 или встречу своего Максима Галкина. Возможно, мой муж еще не появился на свет! — цитирует Агату Муцениеце StarHit.
Ранее Агата Муцениеце назвала плюсы развода с Прилучным.
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