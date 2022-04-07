«Тезка одного из братьев Коэнов»: Макаревич показал новорожденного сына

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музыкант Андрей Макаревич раскрыл подробности радостного события. 30 марта лидер группы «Машина времени» в четвертый раз стал отцом. Молодая супруга артиста Эйнат Кляйн родила ему сына в одной из израильских клиник.

Певец решил не затягивать и представил новорожденного поклонникам в Сети.

— Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем! — сообщается на странице коллектива в соцсетях.

На опубликованном снимке Макаревич держит наследника на руках.

Также музыкант попросил журналистов и фанатов не путать имя мальчика.

— Не путайте имена мамы и ребенка: Макаревич-младший — тезка одного из братьев Коэнов! — сообщил артист.

Фото: соцсеть

Напомним, что Макаревич женился на Кляйн в 2019 году. Его не смутила 30-летняя разница в возрасте с молодой журналисткой. До этого музыкант был три раза в браке. От разных супруг у него есть уже взрослые дети: сын и две дочери.

В феврале звезда сериала «Кухня», актер Марк Богатырев, поделился свежим снимком с сыном от актрисы Татьяной Арнтгольц. Он стоит и держит сына за руку, когда тот выглядывает в окно.