Тело таксиста бизнес-класса нашли спустя четыре дня после пропажи под Сергиевым Посадом

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Рядом с парком «Кочевник» под Сергиевым Посадом было обнаружено тело водителя такси бизнес-класса спустя четыре дня после пропажи. Об этом в воскресенье, 23 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», 31-летний таксист перестал выходить на связь 17 октября. Тогда он уехал на работу на служебной машине, а вечером не отвечал на звонки. Позже его телефон был выключен. О пропаже мужчины сообщила его супруга и подала заявление в полицию.

Спустя четыре дня тело мужчины нашли около парка «Кочевник» в Сергиевом Посаде. У него обнаружили множественные ножевые ранения. Позже стало известно, что таксист принял заказ от 19-летнего местного жителя. Предположительно, во время поездки он убил водителя и после продал его машину.

Накануне сообщалось, что в подъезде жилого дома в Зеленограде обнаружили тело умершего мужчины. На восьмом этаже здания жительница увидела лежавшего человека и обратилась в правоохранительные органы.