Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тело умершего более суток назад мужчины обнаружили в подъезде дома в Зеленограде

Юлия Курганова
Происшествия
Тело умершего более суток назад мужчины обнаружили в подъезде дома в Зеленограде
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоград, к330 Карта всех событий

Мужчину нашли мертвым в подъезде жилого дома в Зеленограде. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в подъезде корпуса № 330. На восьмом этаже жительница обнаружила лежавшего мужчину и обратилась в правоохранительные органы.

— В подъезде был обнаружен труп неизвестного мужчины 35-40 лет. Следов насильственной смерти на теле не нашли. Умерший был одет в черную спортивную куртку, синие джинсы, черные кроссовки. На голове — серая вязаная шапка, — рассказал собеседник агентства «Москва».

Он отметил, что на момент обнаружения мужчина был мертв более суток. Тело доставили в морг, в настоящее время проводится проверка.

16 октября сообщалось, что при сортировке отходов на мусоросортировочной станции в Москве были найдены фрагменты человеческого тела. Криминалисты работают на месте происшествия. С целью установления личности человека назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Зеленоград Смерть Полиция тело
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте