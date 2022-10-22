Тело умершего более суток назад мужчины обнаружили в подъезде дома в Зеленограде

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоград, к330 Карта всех событий

Мужчину нашли мертвым в подъезде жилого дома в Зеленограде. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в подъезде корпуса № 330. На восьмом этаже жительница обнаружила лежавшего мужчину и обратилась в правоохранительные органы.

— В подъезде был обнаружен труп неизвестного мужчины 35-40 лет. Следов насильственной смерти на теле не нашли. Умерший был одет в черную спортивную куртку, синие джинсы, черные кроссовки. На голове — серая вязаная шапка, — рассказал собеседник агентства «Москва».

Он отметил, что на момент обнаружения мужчина был мертв более суток. Тело доставили в морг, в настоящее время проводится проверка.

16 октября сообщалось, что при сортировке отходов на мусоросортировочной станции в Москве были найдены фрагменты человеческого тела. Криминалисты работают на месте происшествия. С целью установления личности человека назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.