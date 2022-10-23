Немецкие ученые заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Группа из трех ученых обнаружила доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции: она является искусственной копией естественного вируса. Об этом сообщил портал немецкого телеканала n-tv в воскресенье, 23 октября.

— В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9 процента является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса, — сказал один из авторов исследования Валентин Бруттель.

Ученые опубликовали результаты исследования в виде препринта. На данный момент они еще не прошли процесс научного рецензирования, однако в материале специалисты приводят аргументы того, что вирус Sars-CoV-2 является преднамеренно генетически модифицированным заболеванием.

Кроме того, ученые обнаружили закономерность в геномах искусственных и природных вирусов. Так, лабораторные образцы имеют определенный образец мест распознавания. В природных же они разбросаны хаотично, передает РИА Новости.

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер». Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — в материале «Вечерней Москвы».