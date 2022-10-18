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«Цербер» на смену «кентавру»: в чем опасность нового штамма коронавируса

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Цербер» на смену «кентавру»: в чем опасность нового штамма коронавируса
Фото: Pixabay

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер». Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, «цербер», как и его предшественники, имеет свойство ускользать от антител.

— Но клеточный иммунитет способен защитить от всех штаммов коронавируса. Именно он в совокупности с вакцинацией спасает человека от заражения и тяжелого течения болезни, — пояснил Болибок.

Причем здесь США

Специалист усомнился в многочисленных заявлениях СМИ о том, что новый штамм является лабораторной разработкой США. По его словам, вирус появился путем естественных мутаций. Однако действительно в лабораториях всего мира вирусологи занимаются моделированием вирусов и изучением этих моделей.

— К исследованиям коронавирусов сейчас приковано особое внимание. Часть экспериментов проводится, потому что в них заинтересованы определенные военные структуры, — заметил врач-иммунолог.

Рискованные вирусологические эксперименты, по его словам, могут привести к созданию более смертоносного вируса. А он, попадая на территорию, которая не защищена вакциной, способен увеличить количество смертей.

Угрожает ли России

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что все штаммы коронавируса, которые были зафиксированы на территории России, являлись привезенными.

— «Цербер» будет очередным «завозным» штаммом коронавируса, поэтому быстрота его распространения в нашей стране будет зависеть от того, насколько быстро вирусоносители будут пересекать границу РФ, — заметил Болибок.

Он дополнил, что вирус начнет свое распространение с больших городов, а уже потом с ним можно будет столкнуться и в менее крупных регионах.

— Пандемия превращается в локальные эпидемии, которые могут быть вызваны разными штаммами коронавируса в разных частях света, — прокомментировал специалист.

Спасет ли вакцина

В беседе с «ВМ» врач-иммунолог рассказал, как работает вакцина.

— После вакцинации в организме вырабатываются антитела, которые сохраняются от полугода до года. Но при этом стимулируется и клеточный иммунитет, — поделился врач.

Он дополнил, что именно клеточный иммунитет спасает от большого количества серьезных заболеваний и тяжелого течения вирусных инфекций.

— Вакцинация создает долговременную защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции. С любым штаммом коронавируса разработанная вакцина будет работать эффективно, — заключил доктор Болибок.

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