Провокация болезней: вирусолог Вознесенский объяснил, в чем главная опасность «гонконгского гриппа»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Минздраве сообщили о вероятности распространения нового штамма гриппа А (H3N2), который носит название «гонконгский». Как рассказал «Вечерней Москве» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, появление нового вируса в России незначительно.

Это связано с тем, что вакцины против заболевания оперативно дорабатываются. Разработкой препаратов против вирусов начинают заниматься уже с весны, чтобы к сентябрю текущего года у фармкомпаний была возможность доделать вакцину с учетом видоизменения гриппа.

— Благодаря системе ежегодной доработки вакцины от гриппа и анализа изменчивости ситуации с вирусами по всему миру можно говорить о том, что ситуация с новым видом гриппа под контролем, — прокомментировал он.

Также специалист рассказал, что на сегодняшний день среди вирусов гриппа выделяют два основных: H1N1 и H3N2. Третьим видом гриппа, который тоже широко распространен, является вирус группы B.

— Каждый из этих вирусов периодических провоцирует определенную долю болезней и со временем имеет свойство изменяться, — пояснил врач.

Основная опасность вирусов гриппа, по словам Вознесенского, в постоянной изменчивости. Она может привести к возникновению вируса, который вызовет большое количество заболеваний и летальных исходов.

Также специалист отметил, что летальность при «гонконгском гриппе» соизмерима со штаммом «дельта» коронавируса и этот вид гриппа вполне может сосуществовать с инфекцией COVID–19.

— Если у человека одновременно выявят грипп и коронавирусную инфекцию, то вероятность тяжелого течения заболевания и летального исхода возрастает в разы, — подчеркнул Вознесенский.

Он добавил, что вместе они представляют более серьезную опасность для здоровья человека. Это связано с увеличением степени вирулентности.

Кроме того, специалист рассказал, почему возникает болезнь Паркинсона, почему патология может прогрессировать и к чему может привести этот недуг.