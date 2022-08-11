Россиян предупредили о вероятности прихода в страну «гонконгского гриппа»

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В осенний сезон в российских регионах может распространиться штамм гриппа A (H3N2), получивший название «гонконгский». Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко.

— В Австралии и большинстве других стран Южного полушария, где активно проводится мониторинг за гриппом, доминировали вирусы гриппа А, подтипа A (H3N2). Более того, сам сезон в Австралии был очень интенсивным, показатели заболеваемости гриппом были наивысшие за последние пять эпидемических сезонов, — отметила врач.

По ее словам, есть вероятность, что этот грипп будет лидировать в структуре циркулирующих вирусов и в Северном полушарии, но пока точного прогноза по этому вопросу дать нельзя.

Даниленко отметила, что на территории России по-прежнему могут распространяться штаммы гриппа В, однако в прошлом году таких случаев было зафиксировано немного.

Она добавила, что люди, ежегодно получающие вакцину, будут защищены от тяжелого течения гриппа. Врач призвала привиться всех, кто хочет уберечь себя и близких от инфекции, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что ученые обнаружили в РФ новый штамм коронавируса, который представляет собой гибрид вариантов «омикрон» и «дельта». Опасность «российского дельтакрона» еще предстоит изучить.