Где пройти вакцинацию от коронавируса в Москве
Приближается осень — пора сезонных заболеваний, а значит, самое время задуматься о вакцинации. Где в столице можно сделать прививку от COVID-19 — в материале «Вечерней Москвы».
Кто может сделать прививку
Сделать прививку от коронавируса можно, если:
- вы являетесь гражданином России и вам исполнилось 18 лет;
- у вас нет обострений хронических заболеваний;
- вы не участвуете в клиническом испытании вакцины от COVID-19;
- не болели ОРВИ в течение двух недель до вакцинации и не болеете в момент прививки;
- не делали прививку в последние 30 дней.
Виды препаратов и способы вакцинации
Вакцинация от COVID-19 происходит в два этапа. Записаться нужно только на первую прививку. Врачи запишут вас на вторую автоматически. Более того, чтобы вы не забыли о повторной вакцинации, за сутки до нее вы получите СМС-сообщение с напоминанием. Оно будет содержать дату, время и адрес, куда нужно приехать.
Первичную вакцинацию можно сделать одним из трех препаратов:
- «Спутник V»(«Гам-КОВИД-Вак»);
- «ЭпиВакКорона»;
- «КовиВак».
Вакцинация против COVID-19 проводится без учета данных о наличии и об уровне иммунитета к заболеванию. ВОЗ рекомендует своевременно делать инъекцию вне зависимости от того, есть ли у вас антитела и каково их количество.
Повторную вакцинацию можно сделать одним из двух препаратов:
- «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»);
- «Спутник Лайт».
Что взять с собой
На первичную вакцинацию необходимо взять:
- паспорт;
- СНИЛС;
- полис ОМС (если он есть).
На вторичную вакцинацию необходимо принести:
- сертификат о вакцинации;
- полис ОМС (если он есть);
- паспорт.
Где пройти вакцинацию
В Москве можно пройти вакцинацию без записи в торговых центрах и других общественных местах. Там работают выездные прививочные бригады. Желающих принимают в порядке живой очереди. Напомним, что вакцинация проходит в два этапа, поэтому через три недели после первого компонента вакцины нужно повторно прийти на вторую прививку.
В порядке живой очереди вакцинацию можно пройти в следующих местах:
- ТЦ ГУМ,
Красная площадь, дом 3,
с 10:00 до 21:00;
- Троицкая городская больница,
город Троицк, улица Юбилейная, дом 5,
с 08:00 до 20:00.
Записаться на прививку можно онлайн. Если у вас нет прикрепления к поликлинике — по телефону.
Контакты пунктов вакцинации в столице:
- ЗАО — Городская поликлиника № 209, филиал № 1,
Кременчугская улица, дом 7, корпус 1;
- ЗеЛАО — Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 1,
город Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 6;
- СВАО — Городская поликлиника № 218,
проезд Шокальского, дом 8, строение 1;
- ЮВАО — Городская поликлиника № 109, филиал № 2,
улица Грайвороновская, дом 18 корпус 1;
- ЮЗАО — Диагностический клинический центр № 1,
улица Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 2, корпус б;
- СЗАО — Городская поликлиника № 115, филиал № 3,
улица Долгова, дом 1, корпус 4;
- СЗАО — Городская поликлиника № 115, филиал № 3,
улица Долгова, дом 1, корпус 4;
- ЮАО — Городская поликлиника № 166, филиал № 2,
Кавказский бульвар, дом 45;
- ВАО — Консультативно-диагностический центр № 2, филиал № 3,
Открытое шоссе, дом 24, корпус 9;
- ЦАО — Городская поликлиника № 5,
Даев переулок, дом 3, строение 1;
- САО — Городская поликлиника № 62, филиал № 4,
Ленинградский проспект, дом 18а.
Если вы делали первую вакцинацию в другом регионе, то вторую прививку можно сделать в Москве:
- ЗАО: Городская поликлиника № 209, филиал № 1;
адрес: Кременчугская улица, дом 7, корпус 1.
- ЗелАО: Поликлиническое отделение № 1 ГКБ имени М.П Кончаловского;
адрес: город Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 7.
А как и когда стоит проходить ревакцинацию от коронавируса «Вечерней Москве» рассказал вирусолог Виталий Зверев.