Где пройти вакцинацию от коронавируса в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

Приближается осень — пора сезонных заболеваний, а значит, самое время задуматься о вакцинации. Где в столице можно сделать прививку от COVID-19 — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может сделать прививку

Сделать прививку от коронавируса можно, если:

вы являетесь гражданином России и вам исполнилось 18 лет;

у вас нет обострений хронических заболеваний;

вы не участвуете в клиническом испытании вакцины от COVID-19;

не болели ОРВИ в течение двух недель до вакцинации и не болеете в момент прививки;

не делали прививку в последние 30 дней.

Виды препаратов и способы вакцинации

Вакцинация от COVID-19 происходит в два этапа. Записаться нужно только на первую прививку. Врачи запишут вас на вторую автоматически. Более того, чтобы вы не забыли о повторной вакцинации, за сутки до нее вы получите СМС-сообщение с напоминанием. Оно будет содержать дату, время и адрес, куда нужно приехать.

Первичную вакцинацию можно сделать одним из трех препаратов:

«Спутник V»(«Гам-КОВИД-Вак»);

«ЭпиВакКорона»;

«КовиВак».

Вакцинация против COVID-19 проводится без учета данных о наличии и об уровне иммунитета к заболеванию. ВОЗ рекомендует своевременно делать инъекцию вне зависимости от того, есть ли у вас антитела и каково их количество.

Повторную вакцинацию можно сделать одним из двух препаратов:

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»);

«Спутник Лайт».

Что взять с собой

На первичную вакцинацию необходимо взять:

паспорт;

СНИЛС;

полис ОМС (если он есть).

На вторичную вакцинацию необходимо принести:

сертификат о вакцинации;

полис ОМС (если он есть);

паспорт.

Где пройти вакцинацию

В Москве можно пройти вакцинацию без записи в торговых центрах и других общественных местах. Там работают выездные прививочные бригады. Желающих принимают в порядке живой очереди. Напомним, что вакцинация проходит в два этапа, поэтому через три недели после первого компонента вакцины нужно повторно прийти на вторую прививку.

В порядке живой очереди вакцинацию можно пройти в следующих местах:

ТЦ ГУМ,

Красная площадь, дом 3,

с 10:00 до 21:00;

Троицкая городская больница,

город Троицк, улица Юбилейная, дом 5,

с 08:00 до 20:00.

Записаться на прививку можно онлайн. Если у вас нет прикрепления к поликлинике — по телефону.

Контакты пунктов вакцинации в столице:

ЗАО — Городская поликлиника № 209, филиал № 1,

Кременчугская улица, дом 7, корпус 1;

ЗеЛАО — Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 1,

город Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 6;

СВАО — Городская поликлиника № 218,

проезд Шокальского, дом 8, строение 1;

ЮВАО — Городская поликлиника № 109, филиал № 2,

улица Грайвороновская, дом 18 корпус 1;

ЮЗАО — Диагностический клинический центр № 1,

улица Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 2, корпус б;

СЗАО — Городская поликлиника № 115, филиал № 3,

улица Долгова, дом 1, корпус 4;

СЗАО — Городская поликлиника № 115, филиал № 3,

улица Долгова, дом 1, корпус 4;

ЮАО — Городская поликлиника № 166, филиал № 2,

Кавказский бульвар, дом 45;

ВАО — Консультативно-диагностический центр № 2, филиал № 3,

Открытое шоссе, дом 24, корпус 9;

ЦАО — Городская поликлиника № 5,

Даев переулок, дом 3, строение 1;

САО — Городская поликлиника № 62, филиал № 4,

Ленинградский проспект, дом 18а.

Если вы делали первую вакцинацию в другом регионе, то вторую прививку можно сделать в Москве:

ЗАО: Городская поликлиника № 209, филиал № 1;

адрес: Кременчугская улица, дом 7, корпус 1.

ЗелАО: Поликлиническое отделение № 1 ГКБ имени М.П Кончаловского;

адрес: город Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 7.

А как и когда стоит проходить ревакцинацию от коронавируса «Вечерней Москве» рассказал вирусолог Виталий Зверев.