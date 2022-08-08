Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России выросло за сутки на 17 862, число смертей из-за ковида — на 45. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Вирусолог Виталий Зверев рассказал об оптимальной частоте ревакцинации от коронавируса. «Вечерняя Москва» смогла узнать обо всех нюансах прохождения процедуры. Подробнее — в материале «ВМ».

Как часто нужно делать прививку от COVID-19?

Лучше делать повторную прививку через полгода.

Не стоит забывать о негативных последствиях, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток.

В целом делать повторную прививку можно уже через три-четыре месяца, но не раньше.

Какие осложнения могут быть при слишком частой вакцинации?

Эксперты разных стран имеют расхожее мнение на этот счет, некоторые считают, что это может повысить риск возникновения миокардита у мужчин.

Как проходят процедуру ревакцинации пожилые граждане?

Пожилым людям для повторной вакцинации лучше выбрать два компонента вакцины «Спутник V», а молодым — «Спутник Лайт», — считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Нужно ли делать прививку при высоком количестве антител?

Директор Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков считает, что ничего страшного в ревакцинации в данном случае нет. После прохождения процедуры увеличится количество антител и улучшится их качество. Антитела смогут защитить от разных штаммов коронавируса.

Нужно проходить процедуру ревакцинации той же вакциной, что и в первый раз?

Мнения ученых на этот счет разные.

Одни советуют чередовать препараты при повторных вакцинациях, чтобы спектр антител был шире.

Другие советуют людям с хорошим иммунитетом прививаться вакциной от того же производителя.

Кстати